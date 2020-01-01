На оптовом рынке в Пекине обнаружен коронавирус

На рынке ввели наивысший уровень реагирования в связи с угрозой распространения коронавируса и закрыли мясные отделы и залы с морепродуктами.

СМИ сообщили о закрытии рынка в Пекине из-за новых случаев коронавируса

В Пекине, на одном из крупнейших оптовых рынков Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося. Об этом, в пятницу, 12 июня сообщает издание Синьцзинбао со ссылкой на управляющего рынка.

По его словам, проверка на рынке была выборочной и носила превентивный характер.

"Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот лосось был поставлен к нам с рынка морепродуктов Цзиншэнь", - цитирует газета управляющего рынка.

Он также отметил, что у девяти сотрудников рынка, которые могли иметь контакт с зараженными образцами, тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

"На других образцах, взятых с предметов, где находились - говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, коронавирусная инфекция не была обнаружена", - сказал глава рынка.

Как пишет издание, отделы где продавали рыбу - закрыли. Также, на рынке решили приостановить работу продавцов мяса. Отделы с продуктами растительного происхождения продолжают свою работу в нормальном режиме.

Рынок морепродуктов Цзиншэнь, откуда предположительно поступила заражённая рыба, закрыт.

Ранее Korrespondent.net писал о том, что ученые обнаружили различные штаммы коронавирусов на 24 рынках во Вьетнаме.

Напомним, ранее американские исследователи пришли к выводу, что коронавирус в Китае мог появиться еще прошлым летом.

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