Трамп рассказал, что будет делать, если не станет президентом

Победа представителя демократов Байдена, если она случится, станет "очень печальным событием" для страны, считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах главы государства в ноябре этого года, он признает свое поражение и не будет пытаться удержать власть. Об этом, в пятницу, 12 июня, американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами", - сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что его проигрыш будет "очень печальным" для страны, поскольку политика демократической партии заключается в "избавлении от полицейских департаментов", а также "бездействии" в борьбе с беспорядками.

Таким образом нынешний глава государства отреагировал на реплику Байдена о том, что в случае если Трамп проиграет, он постарается "украсть" результаты выборов. Также Байден предположил, что Трампа придется выводить из Белого дома при помощи военных.

Кроме того, Трамп обвинил своего соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена в трусости, сказав, что тот создал себе "убежище в подвале" и не выходит оттуда.

Также, бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден заявил, что уверен в том, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником действующего президента, представителя Республиканской партии Дональда Трампа станет кандидат от демократов 77-летний Джо Байден.

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