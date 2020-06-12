В Египте рекордное число заражений COVID-19 за сутки
Минздрав Египта сообщил о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Власти страны заявляют, что это рекордная цифра с начала пандемии. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в Египте превысило 40 тысяч человек. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает РИА Новости.
"Зафиксированы 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус. Они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 45 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
По его словам, больше всего заболевших обнаружено в северных провинциях страны - Каир, Гиза, Кальюбия.
Предыдущий рекорд в Египте был зафиксирован 31 мая – 1536 случаев за сутки.
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