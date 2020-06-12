В Египте рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.

В Египте - рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки

Минздрав Египта сообщил о регистрации почти 1,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Власти страны заявляют, что это рекордная цифра с начала пандемии. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в Египте превысило 40 тысяч человек. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает РИА Новости.

"Зафиксированы 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус. Они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 45 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

По его словам, больше всего заболевших обнаружено в северных провинциях страны - Каир, Гиза, Кальюбия.

Предыдущий рекорд в Египте был зафиксирован 31 мая – 1536 случаев за сутки.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 41 303 человека, 11 108 человек выздоровели, скончались 1422 ", - сообщил Мугахед.

Минздрав страны призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).

До конца июня в Египте действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе не работают пляжи и парки. В то же время, комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет действовать с 20.00 до 04.00. С 1 июля власти страны планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее в Пекине, на одном из крупнейших оптовых рынков Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося.

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