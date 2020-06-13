В Пекине заявили о массовой проверке после обнаружения COVID-19 на рынке

Торговый объект приостановил деятельность с целью проведения работ по дезинфекции, часть продуктов питания с рынка отправлены на проверку.

Власти Пекина организуют массовое тестирование на коронавирус 10 тыс. работников и продавцов крупнейшего оптового рынка Синьфади. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает городская газета Синьцзинбао.

Причиной столь массовой проверки стала инфекция обнаруженная накануне на доске для разделки рыбы, на которой обрабатывали импортированного лосося. После обнаружения на ее поверхности коронавируса рынок был закрыт на санобработку с 03.00 по местному времени 13 июня.

Сообщается, что также проведут проверку продуктов питания.

"В ночь с пятницы на субботу около рынка скопилось большое количество грузовиков, обеспечивающих регулярную доставку продуктов. Все запасы товаров на территории объекта временно изъяты из обращения для проверки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также приостановили свою работы еще пять пекинских рынков. Издание пишет, что рынки обеспечивали около 90% потребностей Пекина в овощах и фруктах. В связи с этим руководство рынка решило открыть временные павильоны и палатки с овощами и фруктами.

Ранее в Пекине, на одном из крупнейших оптовых рынков Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося. Также, Korrespondent.net писал о том, что ученые обнаружили различные штаммы коронавирусов на 24 рынках во Вьетнаме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet