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В Техасе зафиксирована вспышка коронавируса

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Предыдущий пик госпитализаций в штате был зафиксирован 5 мая, когда власти заявили, что в больницах находятся 1888 техасцев.
В Техасе за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом
В Техасе за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

Власти штата Техас заявили, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов достигло рекордных значений. В больницах региона оказались 2166 человек. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает Texas Tribune

"В понедельник в медицинских учреждениях находились 1935 пациентов. Во вторник число госпитализированных достигло 2056 человек, а в среду их уже было 2153. В четверг в больницы поступили 2008 техасцев, однако в пятницу их число увеличилось до 2166", - говорится в сообщении. 

Также в штате возросло число зафиксированных случаев COVID-19. В пятницу был достигнут рекордный показатель - 1724 человека. Всего в штате 83 680 инфицированных.

Напомним, с начала пандемии в США число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 2 млн человек.

Ранее в США заявили, что карантинные ограничения в стране предотвратили 60 млн заражений COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорния-Беркли.

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Теги: рекорд, США, Техас, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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