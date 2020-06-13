Власти Франции окажут финансовую поддержку аэропортам страны
Власти Франции выделят 300 миллионов евро на поддержку аэропортов в условиях коронакризиса, заявили в министерстве комплексных экологических преобразований. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает РИА Новости.
"Государство выделит 300 миллионов евро, чтобы покрыть расходы аэропортов", - сообщается на сайте министерства.
Также, сотрудники авиакомпаний смогут до конца лета получать пособие по частичной безработице. А компании, в которых работают менее 250 сотрудников, получат освобождение от уплаты взносов предпринимателей, оплаченных или отсроченных с марта по июнь.
Ранее Франция заявила, что открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств.
Также, президент Эммануэль Макрон заявил о "возвращении счастливых дней" во Францию. Возобновление работы кафе и ресторанов даст возможность французам снова обрести французский дух, считает глава государства.
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