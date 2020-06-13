Власти Франции окажут финансовую поддержку аэропортам страны

Авиастроительной отрасти власти Франции направят более 15 млрд евро, так как коронавирус затронул ее довольно серьезно.

Во Франции выделят 300 млн евро на поддержку аэропортов

Власти Франции выделят 300 миллионов евро на поддержку аэропортов в условиях коронакризиса, заявили в министерстве комплексных экологических преобразований. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает РИА Новости.

"Государство выделит 300 миллионов евро, чтобы покрыть расходы аэропортов", - сообщается на сайте министерства.

Также, сотрудники авиакомпаний смогут до конца лета получать пособие по частичной безработице. А компании, в которых работают менее 250 сотрудников, получат освобождение от уплаты взносов предпринимателей, оплаченных или отсроченных с марта по июнь.

Ранее Франция заявила, что открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств.

Также, президент Эммануэль Макрон заявил о "возвращении счастливых дней" во Францию. Возобновление работы кафе и ресторанов даст возможность французам снова обрести французский дух, считает глава государства.

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