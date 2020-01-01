Бразилия стала второй в мире по умершим от COVID

В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса - около 141 тысяча.

Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса. По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Первое место по-прежнему у США - 116 825 умерших.

По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте - 828 810 инфицированных.

За сутки в мире снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса - почти 141 тысяча.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека - выздоровели.

Ранее в Пекине, на одном из крупнейших оптовых рынков Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося. В связи с этим на вирус протестируют 10 тысяч работников рынка.

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