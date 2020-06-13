На рынке в Пекине выявили десятки носителей коронавируса

На одном из крупнейших рынках Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявила в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо, пишет РИА Новости

"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке Синьфади выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у них не было никаких симптомов", - сообщила он.

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.