Пожар на подлодке во Франции тушили 14 часов

Возгорание произошло во время ремонтных работ. К его ликвидации привлекли около 250 человек.

В момент пожара ядерного топлива на подлодке не было Prefecture maritime de la Mediterranee

Во французском Тулоне спустя 14 часов потушили возгорание на атомной подводной лодке Perle. Об этом сообщила в субботу, 13 июня, министр обороны страны Флоранс Парли в Twitter.

"Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон", - написала она.

Возгорание в носовой части подлодки произошел во твремя ремонтных работ накануне. Пострадавших в результате пожара нет.

В момент пожара на подлодке не было ядерного топлива.

В то же время, накануне стало известно, что ВМС Франции провели успешное испытание баллистической ракеты стратегического назначения с атомной подводной лодки в Атлантическом океане.

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