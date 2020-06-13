Ставшая символом свободы в США полвека назад правозащитница говорит о революционных изменениях в стране.

Известная американская правозащитница, символ движения за права заключенных в 1970-х Анджела Дэвис прокомментировала протесты в США, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Интервью опубликовал сайт Truthout.

Журналистка Эми Гудман спросила Дэвис, отличается ли нынешняя ситуация от той, которая была полвека назад.

"Абсолютно. Это необычный момент. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным тому, что мы сейчас переживаем, подобным конъюнктуре, созданной пандемией COVID-19 и признанием системного расизма, который стал видимым из-за непропорционального количества смертей в сообществах чернокожих и латиносов. Не знаю, думала ли я когда-нибудь такое пережить. Конечно, ко гда начались протесты вокруг убийства Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор, Ахмада Арбери, Тони МакДейда и многих других людей, которые погибли в результате расистского насилия со стороны государства и насильственных действий, - когда вспыхнули эти протесты, я вспомнила о том, как много раз вдохновляла активистов, которые часто чувствовали, что их усилия не приводят к ощутимым результатам. Я часто просила их рассмотреть очень длинную траекторию борьбы чернокожих. И что наиболее важно - так это формирование новых арен борьбы, которые можно передать молодым поколениям. Но я также говорила, что никто не знает, когда условия могут привести к такой ситуации, как нынешняя, при которой быстро меняется сознание людей и мы внезапно начинаем двигаться в направлении радикальных перемен. Если не участвовать в текущей работе, когда возникает такой удачный момент, мы не сможем воспользоваться возможностью измениться. И, конечно же, этот момент пройдет. Интенсивность нынешних демонстраций не может сохраняться вечно, но мы должны быть готовы переключить передачи и решать эти проблемы на разных аренах, включая, конечно, избирательную", - сказала Дэвис.

Она также прокомментировал призыв лишить полицию финансирования и закрыть тюрьмы.

"Прекращение финансирования полиции заключается не просто в том, чтобы отозвать деньги у правоохранительных органов и больше ничего не делать. Думаю, это довольно поверхностное понимание, которое заставило Байдена двигаться в направлении, в котором он движется. Речь идет о переводе государственных средств на новые нужды и учреждения: консультантов по психическому здоровью, которые могут без применения оружия влиять на людей, находящихся в кризисной ситуации. Речь идет о переводе финансирования на образование, жилье, отдых. Все эти вещи помогают создать безопасность. Речь идет о том, чтобы понять, что безопасность, поддерживаемая насилием, на самом деле не является безопасностью. Я бы сказала, что упразднение не является негативной стратегией. Речь идет, прежде всего, не о сломе, избавлении от чего-то, а о переосмыслении. Речь идет о строительстве заново. Упразднение - это феминистская стратегия. В звучащих аболиционистских требованиях отражается основополагающее влияние феминистских теорий и практик. Итак, упразднение - это действительно переосмысление того будущего, о котором мы мечтаем, социального будущего, экономического будущего, политического будущего. Я бы сказала, что речь идет о революции", - считает правозащитник.

Кроме того, Дэвис порассуждала об изменении системы в США, которая построена на неолиберализме.

"Я думаю о том, что мы осознавали необходимость этих институциональных стратегий, по крайней мере, с 1935 года (хотя, конечно, раньше). Я выбираю 1935 год, потому что тогда Уильям Дюбуа опубликовал свой труд "Черная реконструкция в Америке". И вопрос был не в том, что должны делать отдельные темнокожие, а в том, как реорганизовать и реструктурировать общество после рабства, чтобы гарантировать включение в него тех, кто ранее был порабощен. Общество не могло оставаться прежним - или не должно было оставаться прежним. Неолиберализм сопротивляется изменениям на индивидуальном уровне. Он просит человека приспособиться к условиям капитализма, к условиям расизма", - говорит Дэвис.

Джорджа Флойда 10 июня похоронили в Техасе.

Экс-полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

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