В Китае взорвался бензовоз: много погибших

Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и предприятие. Сообщается о девяти погибших и более сотни пострадавших.

В районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) взорвался бензовоз, девять человек погибли. Еще 112 человек пострадали, сообщает в субботу, 13 июня Sina.

Отмечается, что взрыв произошел на скоростном шоссе. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем.

В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.

#BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.



613, pic.twitter.com/OMURJD8qR7 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

WATCH: Loud explosion heard on site

: pic.twitter.com/ILMxOQgKk8 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

Ранее в Пакистане столкнулись автобус и бензовоз, в результате сгорели 15 человек.

А в Танзании при взрыве попавшего в ДТП бензовоза погибли почти 100 человек. Трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету.

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