В Китае взорвался бензовоз: много погибших

В районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) взорвался бензовоз, девять человек погибли. Еще 112 человек пострадали, сообщает в субботу, 13 июня Sina.

Отмечается, что взрыв произошел на скоростном шоссе. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем.

В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.

#BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.



