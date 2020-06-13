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В Китае взорвался бензовоз: много погибших

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Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и предприятие. Сообщается о девяти погибших и более сотни пострадавших.

В районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян) взорвался бензовоз, девять человек погибли. Еще 112 человек пострадали, сообщает в субботу, 13 июня Sina.

Отмечается, что взрыв произошел на скоростном шоссе. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем.

В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.

Ранее в Пакистане столкнулись автобус и бензовоз, в результате сгорели 15 человек.

А в Танзании при взрыве попавшего в ДТП бензовоза погибли почти 100 человек. Трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету.

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Теги: Китай, взрыв, пожар, погибшие, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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