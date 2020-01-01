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В Британии прошел парад в честь королевы

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В этом году официальный день рождения Елизаветы II праздновался не в Лондоне, а в Виндзорском замке и в сокращенном варианте из-за пандемии коронавируса.
Парад на честь королевы
Парад на честь королевы

В Великобритании в субботу, 13 июня, прошел военный парад в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II, сообщает BBC.

Отмечается, что в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, в этом году прошла в урезанном виде из-за пандемии коронавируса.

Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года. Однако официально и публично день рождения отмечается во вторую субботу июня.

Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.

Королева сидела одна на возвышении для церемонии. Это было ее первое официальное появление на публике с начала карантина из-за пандемии.

 

 

Недавно 99-летие отметил супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. День рождения они отпраздновали вдвоем в любимой резиденции - Виндзорском замке.

Без салюта. День рождения Елизаветы в карантин

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Теги: королевская семья Британии, день рождения, Елизавета II, королева Великобританії
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Источник: korrespondent.net

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