В Британии прошел парад в честь королевы
В Великобритании в субботу, 13 июня, прошел военный парад в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II, сообщает BBC.
Отмечается, что в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, в этом году прошла в урезанном виде из-за пандемии коронавируса.
Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года. Однако официально и публично день рождения отмечается во вторую субботу июня.
Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.
Королева сидела одна на возвышении для церемонии. Это было ее первое официальное появление на публике с начала карантина из-за пандемии.
Cмотрите фотогалерею: В Британии прошел парад в честь королевы
Недавно 99-летие отметил супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. День рождения они отпраздновали вдвоем в любимой резиденции - Виндзорском замке.
Без салюта. День рождения Елизаветы в карантин
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