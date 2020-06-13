Участник протестов в США опрокинул на себя статую и впал в кому

Cтатуя упала с постамента в толпу стоящих под ней людей. Один из них получил открытую черепно-мозговую травму.

Американец Крис Грин, участвовавший в протестах в городе Портсмут (штат Вирджиния) опрокинул на себя статую деятеля Конфедерации и впал в кому, сообщает The Mirror.

Отмечается, что 11 июня Грин участвовал в акции протеста, участники которой требовали убрать статую в честь деятеля Конфедерации из-за ее ассоциации с рабством и расизмом.

Статую обтянули веревкой, за которую ее тянули вниз под одобрительные возгласы толпы. В результате статуя упала с постамента в толпу стоящих под ней людей. 45-летний Грин получил открытую черепно-мозговую травму. Как рассказали очевидцы, врачам скорой помощи пришлось пробираться через толпу.

Отмечается, что Грин находится в стабильном состоянии и реагирует на проведение неврологических тестов. Для его семьи, в которой есть двое детей, открыли сбор денег, на 13 июня сумма пожертвований составляет 41 888 долларов.

По данным СМИ, всего протестующие в Портсмуте опрокинули четыре статуи деятелей Конфедерации, после чего обезглавили их.

Справка. Конфедерация (Конфедеративные штаты Америки) существовала с 1861 по 1865 год. Она образовалась после того, как 13 южных рабовладельческих штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки, выступая против них во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Конфедерация получила поражение в войне, составляющие ее штаты были захвачены военными США, после чего реинтегрированы в их состав.

Напомним, по США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе 27 мая афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. Протестующие началаи массово осквернять памятники.

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