Семья погибшего в ДТП не приняла извинений актера Ефремова

Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда, заявил адвокат родственников погибшего.

Семья погибшего в автоаварии Сергея Захарова, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, видела его извинения и посчитала их запоздалыми. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского.

"Я связался с братом Сергея - Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми", - сказал Добровинский.

По его словам, "представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда".

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - заявил адвокат.

Накануне вечером актер в видеообращении попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь.

Напомним, в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet