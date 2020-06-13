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Семья погибшего в ДТП не приняла извинений актера Ефремова

Комментариев: 2
Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда, заявил адвокат родственников погибшего.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов в суде
Заслуженный артист России Михаил Ефремов в суде
Пресс-служба Таганского суда

Семья погибшего в автоаварии Сергея Захарова, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, видела его извинения и посчитала их запоздалыми. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского.

"Я связался с братом Сергея - Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми", - сказал Добровинский.

По его словам, "представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда".

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - заявил адвокат.

Накануне вечером актер в видеообращении попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь.

Напомним, в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице.

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Теги: Россия, ДТП, адвокат, Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ+    13.06.2020, 22:43
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Имеют право...
Vodavozz    13.06.2020, 22:15
Оценка:  -22
Vodavozz
Пусть этот алко-наркет посидит на зоне лет 5 хотя бы.А простит его разве что Бог,если он конечно же существует.
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