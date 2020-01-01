США завершают эру бесконечных войн - Трамп

Американские солдаты не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты, подчеркнул глава государства.

Президент США Дональд Трамп считает, что американские военнослужащие не обязаны решать конфликты в зарубежных странах. Об этом он заявил 13 июня, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США "завершают эру бесконечных войн" и в этом состоит "новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов".

"Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, - это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские", - подчеркнул президент.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали исторический мирный договор. Он предусматривает постепенный вывод сил США и международной коалиции из Афганистана.

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