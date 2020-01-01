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США завершают эру бесконечных войн - Трамп

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Американские солдаты не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты, подчеркнул глава государства.
Дональд Трамп заявил, что США не мировые полицейские
Дональд Трамп заявил, что США не мировые полицейские

Президент США Дональд Трамп считает, что американские военнослужащие не обязаны решать конфликты в зарубежных странах. Об этом он заявил 13 июня, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). 

"Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов", - отметил Трамп.
 
Он подчеркнул, что США "завершают эру бесконечных войн" и в этом состоит "новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов".
 
"Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, - это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские", - подчеркнул президент.
 
Ранее стало известно, что Трамп приказал сократить численность военнослужащих США в Германии.
 
Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали исторический мирный договор. Он предусматривает постепенный вывод сил США и международной коалиции из Афганистана.

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Теги: США, военные, войны, Трамп, военные конфликты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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