Крушение у берегов Туниса: погиб 61 человек
Трагедия произошла во вторник, 9 июня. Изначально сообщалось, что на судне находились 53 мигранта.
У побережья Туниса в результате крушения судна с мигрантами из стран Африки погиб по меньшей мере 61 человек. Об этом 13 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей.
Инцидент произошел 9 июня. Отмечается, что среди утонувших был ребенок.
По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии. Изначально сообщалось, что на борту находились 53 человека.
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