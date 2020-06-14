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Под Багдадом обстреляли базу с военными США

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Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Известно об одной или двух выпущенных ракетах.
Военные США в Ираке
Военные США в Ираке
На севере Багдада подверглась ракетному обстрелу военная база Эт-Таджи, на которой находятся американские военнослужащие. Об этом 13 июня сообщил телеканал Al Sumaria.
 
Источник в силовых структурах Ирака расказал, что неизвестные выпустили по лагерю одну ракету, которая упала на прилегающей к нему территории.
 
В свою очередь телеканал Al Arabiya информировал, что две ракеты типа "катюша" упали на территории военной базы.
 
На данный момент неизвестно о возможных жертвах или материальном ущербе в результате атаки.
 
Также неясно, кто мог нанести ракетный удар.
 
Напомним, Эт-Таджи, где, кроме американцев, находятся военнослужащие стран международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам.
 
Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада и в первую очередь расположенного там американского посольства.
 
В Вашингтоне считают, что за атаками стоят действующие в Ираке шиитские проиранские группировки.
 
Напомним, 11 марта в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли двое военнослужащих США и еще один военный коалиции. Ранения в результате атаки получили 12 человек.
 
В ответ на атаку американская авиация ударила по базе иракского ополчения на границе Сирии с Ираком.

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Теги: Ирак, ракета, военные, Багдад, американцы, обстрел, военная база
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Источник: korrespondent.net

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