Под Багдадом обстреляли базу с военными США

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Известно об одной или двух выпущенных ракетах.

На севере Багдада подверглась ракетному обстрелу военная база Эт-Таджи, на которой находятся американские военнослужащие. Об этом 13 июня сообщил телеканал Al Sumaria

Источник в силовых структурах Ирака расказал, что неизвестные выпустили по лагерю одну ракету, которая упала на прилегающей к нему территории.

В свою очередь телеканал Al Arabiya информировал, что две ракеты типа "катюша" упали на территории военной базы.

На данный момент неизвестно о возможных жертвах или материальном ущербе в результате атаки. Также неясно, кто мог нанести ракетный удар.

Напомним, Эт-Таджи, где, кроме американцев, находятся военнослужащие стран международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам.

Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада и в первую очередь расположенного там американского посольства.

В Вашингтоне считают, что за атаками стоят действующие в Ираке шиитские проиранские группировки.

Напомним, 11 марта в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли двое военнослужащих США и еще один военный коалиции. Ранения в результате атаки получили 12 человек.

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