В Атланте начались протесты из-за нового инцидента с темнокожим

Рейшард Брукс был ранен при аресте и впоследствии скончался в больнице. На фоне ситуации шеф полиции города подала в отставку.

В Атланте вспыхнули протесты после смерти темнокожего Рейшарда Брукса

В Атланте (штат Джорджия) 13 июня начались демонстрации после того, как афроамериканец был ранен полицейскими при задержании и умер в больнице. Об этом сообщил телеканал CNN

Отмечается, что группа протестующих собралась в центре города. Они требуют от властей пресечь чрезмерное применение стражами порядка силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

Позднее стало известно, что начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку в связи с инцидентом. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс подчеркнула на пресс-конференции, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.

Бюро расследований Джорджии начало разбирательство в связи с произошедшим. В заявлении ведомства отмечается, что вечером 12 июня сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части города.

Темнокожий мужчина Рейшард Брукс, заснул в машине, перегородив проезд к ресторану другим автомобилям.

Правоохранители установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались задержать его, однако мужчина оказал сопротивление.

Полицейские попытались применить электрошокер, однако Брукс отнял его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV — Matt Johnson (@MattWSB) June 13, 2020

Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, в конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста , во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после грубого задержания полицией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet