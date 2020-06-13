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Четыре страны ЕС заключили договор на покупку вакцины от COVID

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ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды заключили договор с концерном AstraZeneca о производстве не менее 300 миллионов доз потенциальной вакцины от коронавируса.
Четыре страны ЕС объединились в альянс, чтобы обеспечить вакциной от коронавируса все страны союза
Четыре страны ЕС объединились в альянс, чтобы обеспечить вакциной от коронавируса все страны союза
 
Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс с целью совместного обеспечения вакциной от коронавируса всех стран ЕС после того, как препарат будет создан. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями, ведущими разработку препаратов, заявило в субботу, 13 июня, министерство здравоохранения ФРГ. 
 
Эти четыре страны заключили договор о поставках вакцины от коронавируса странам ЕС с британско-шведским фармацевтическим концерном AstraZeneca, который работает над созданием медикамента совместно с Оксфордским университетом.
 
После того как препарат будет готов к применению, концерн должен будет поставить странам Евросоюза от 300 до 400 миллионов доз.
 
Соглашение о производстве вакцины необходимо заключить еще до ее создания
 
"Многие страны мира уже заручились вакциной, Европа еще нет", - заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан, указав, что координированные действия группы европейских стран во время кризиса окажутся полезными для всех членов ЕС.
 
Он также сообщил, что в будущем страны Евросоюза и Еврокомиссия намерены еще быстрее действовать в кризисных ситуациях.
 
Чтобы вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, оказалась в распоряжении стран уже спустя короткое время после ее регистрации, необходимо уже сейчас заключить соглашения о ее производстве, отмечается в заявлении министерства здравоохранения ФРГ.
 
В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назвал создание альянса с тремя странами ЕС "важным первым шагом вперед".
 
"Только с помощью вакцины мы, наконец, победим COVID-19", - написал он в Twitter.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: ЕС, Италия, вакцина, Франция, Германия, Нидерланды, ФРГ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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