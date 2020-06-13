Четыре страны ЕС заключили договор на покупку вакцины от COVID

Эти четыре страны заключили договор о поставках вакцины от коронавируса странам ЕС с британско-шведским фармацевтическим концерном AstraZeneca, который работает над созданием медикамента совместно с Оксфордским университетом.

После того как препарат будет готов к применению, концерн должен будет поставить странам Евросоюза от 300 до 400 миллионов доз.

, , und die haben nun mit AstraZeneca einen ersten Vertrag "uber mindestens 300 Mio. Impfdosen f"ur die ganze geschlossen. Diese sollen relativ zur Bev"olkerungsgr"osse an alle Mitgliedstaaten, die dabei sein wollen, aufgeteilt werden. (4/6) — BMG (@BMG_Bund) June 13, 2020

Соглашение о производстве вакцины необходимо заключить еще до ее создания

"Многие страны мира уже заручились вакциной, Европа еще нет", - заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан, указав, что координированные действия группы европейских стран во время кризиса окажутся полезными для всех членов ЕС.

Он также сообщил, что в будущем страны Евросоюза и Еврокомиссия намерены еще быстрее действовать в кризисных ситуациях.

Чтобы вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, оказалась в распоряжении стран уже спустя короткое время после ее регистрации, необходимо уже сейчас заключить соглашения о ее производстве, отмечается в заявлении министерства здравоохранения ФРГ.

В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назвал создание альянса с тремя странами ЕС "важным первым шагом вперед".

"Только с помощью вакцины мы, наконец, победим COVID-19", - написал он в Twitter.