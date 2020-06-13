В США признали использование перцового газа на протестах у Белого дома
Ранее в Секретной службе опровергали применение слезоточивого газа или перцовых аэрозолей во время беспорядков 1 июня.
Секретная служба США признала, что использовала перцовый спрей при разгоне протестующих у Белого дома 1 июня. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Twitter 13 июня.
В службе напомнили, что 5 июня опубликовали информацию, согласно которой персонал ведомства не задействовал слезоточивый газ или перцовый аэрозоль во время действий по обеспечению безопасности территории возле Лафайет-сквер в понедельник 1 июня
"После более подробного рассмотрения Секретная служба США установила, что сотрудник ведомства <...> применил перцовый газ <...>. Сотрудник использовал перцовый аэрозоль <...> в отношении агрессивного лица", - указали в ведомстве.
Secret Service Statement: pic.twitter.com/hsocyFntAl— U.S. Secret Service (@SecretService) June 13, 2020
На фоне заявления Секретной службы правозащитники СШАпообещали привлечь власти к ответственности. Как заявили в организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), использование спецсредств для разгона протестующих негуманно и незаконно.
Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Он назвал ситуацию в стране "актами внутреннего терроризма".
В этот момент полиция в полной экипировке зачищала Лафайет-сквер от демонстрантов.
Спустя некоторое время глава государства вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.
По данным ряда СМИ, демонстрантов разогнали из-за планов главы государства направиться к Лафайет-сквер.
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