В США признали использование перцового газа на протестах у Белого дома

Ранее в Секретной службе опровергали применение слезоточивого газа или перцовых аэрозолей во время беспорядков 1 июня.

Медик оказывает помощь протестующему во время демонстрации возле Белого дома

Секретная служба США признала, что использовала перцовый спрей при разгоне протестующих у Белого дома 1 июня. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Twitter 13 июня.

В службе напомнили, что 5 июня опубликовали информацию, согласно которой персонал ведомства не задействовал слезоточивый газ или перцовый аэрозоль во время действий по обеспечению безопасности территории возле Лафайет-сквер в понедельник 1 июня

"После более подробного рассмотрения Секретная служба США установила, что сотрудник ведомства <...> применил перцовый газ <...>. Сотрудник использовал перцовый аэрозоль <...> в отношении агрессивного лица", - указали в ведомстве.

На фоне заявления Секретной службы правозащитники СШАпообещали привлечь власти к ответственности. Как заявили в организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), использование спецсредств для разгона протестующих негуманно и незаконно.

Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Он назвал ситуацию в стране "актами внутреннего терроризма".

Спустя некоторое время глава государства вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

По данным ряда СМИ, демонстрантов разогнали из-за планов главы государства направиться к Лафайет-сквер.

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