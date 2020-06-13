Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США признали использование перцового газа на протестах у Белого дома

Комментариев: 0
Ранее в Секретной службе опровергали применение слезоточивого газа или перцовых аэрозолей во время беспорядков 1 июня.
Медик оказывает помощь протестующему во время демонстрации возле Белого дома
Медик оказывает помощь протестующему во время демонстрации возле Белого дома
 
Секретная служба США признала, что использовала перцовый спрей при разгоне протестующих у Белого дома 1 июня. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Twitter 13 июня.
 
В службе напомнили, что 5 июня опубликовали информацию, согласно которой персонал ведомства не задействовал слезоточивый газ или перцовый аэрозоль во время действий по обеспечению безопасности территории возле Лафайет-сквер в понедельник 1 июня
 
"После более подробного рассмотрения Секретная служба США установила, что сотрудник ведомства <...> применил перцовый газ <...>. Сотрудник использовал перцовый аэрозоль <...> в отношении агрессивного лица", - указали в ведомстве.
 
На фоне заявления Секретной службы правозащитники СШАпообещали привлечь власти к ответственности. Как заявили в организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), использование спецсредств для разгона протестующих негуманно и незаконно.
 
Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Он назвал ситуацию в стране "актами внутреннего терроризма".
 
 
Спустя некоторое время глава государства вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.
 
По данным ряда СМИ, демонстрантов разогнали из-за планов главы государства направиться к Лафайет-сквер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, протесты, Белый Дом, акции протеста, разгон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь