В Нигерии боевики Боко Харам убили более 60 человек

В результате двух нападений в районах Монгуно и Нганзай погибли 20 военных и более 40 гражданских лиц.

В штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли более 60 человек в результате двух атак боевиков-исламистов. Об этом 13 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц.

Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.

Также нападавшие подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН.

Радикальная исламистская группировка Боко Харам действует на территории Нигерии и стоит за большинством терактов в Нигере, Камеруне и Чаде. В конце мая боевики Боко Харам атаковали пять деревень в штате Сокото. Тогда погибли не менее 60 человек.Радикальная исламистская группировка Боко Харам действует на территории Нигерии и стоит за большинством терактов в Нигере, Камеруне и Чаде.