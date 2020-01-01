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В Нигерии боевики Боко Харам убили более 60 человек

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В результате двух нападений в районах Монгуно и Нганзай погибли 20 военных и более 40 гражданских лиц.
Пострадавшие в результате атаки Боко Харам (архивное фото)
Пострадавшие в результате атаки Боко Харам (архивное фото)
 
В штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли более 60 человек в результате двух атак боевиков-исламистов. Об этом 13 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что боевики, вооруженные тяжелыми видами оружия, в том числе гранатометами, убили по меньшей мере 20 военных и более 40 гражданских лиц.
 
Нападения произошли в районах Монгуно и Нганзай в штате Борно. По словам очевидцев, сотни жителей пострадали.
 
Также нападавшие подожгли полицейский участок и центр гуманитарной помощи ООН.
 
В конце мая боевики Боко Харам атаковали пять деревень в штате Сокото. Тогда погибли не менее 60 человек.
Радикальная исламистская группировка Боко Харам действует на территории Нигерии и стоит за большинством терактов в Нигере, Камеруне и Чаде. 
 
Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата. 
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Теги: Африка, террористы, Нигерия, атака, исламисты, Боко Харам
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Источник: korrespondent.net

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