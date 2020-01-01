На границе Мексики и США изъяли тонны наркотиков
По предварительным оценкам, стоимость конфискованной партии составляет порядка 3,5 миллиона долларов.
Отмечается, что сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3 607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг.
По приблизительным оценкам, стоимость партии наркотиков составляет порядка 3,5 миллиона долларов. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе досмотра с использованием рентгеновского аппарата.
Сведений о задержании контрабандистов нет.
Ранее сообщалось, что во Франции обнаружили полтонны марихуаны в грузовике. Водитель спрятал наркотики среди арбузов и кабачков.
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