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На границе Мексики и США изъяли тонны наркотиков

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По предварительным оценкам, стоимость конфискованной партии составляет порядка 3,5 миллиона долларов.
Наркотики, изъятые мексиканскими властями (архивное фото)
Наркотики, изъятые мексиканскими властями (архивное фото)
jornada.com.mx
 
Власти Мексики конфисковали крупную партию наркотиков на таможне в городе Тихуана на границе с США. Об этом говорится заявлении налоговой службы (SAT) республики, в обнародованном 13 июня.
 
Отмечается, что сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3 607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг.
 
По приблизительным оценкам, стоимость партии наркотиков составляет порядка 3,5 миллиона долларов. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе досмотра с использованием рентгеновского аппарата.
 
Сведений о задержании контрабандистов нет.
 
 
Ранее сообщалось, что во Франции обнаружили полтонны марихуаны в грузовике. Водитель спрятал наркотики среди арбузов и кабачков.

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Теги: наркотики, США, контрабанда, граница, Мексика, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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