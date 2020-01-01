На границе Мексики и США изъяли тонны наркотиков

По предварительным оценкам, стоимость конфискованной партии составляет порядка 3,5 миллиона долларов.

Власти Мексики конфисковали крупную партию наркотиков на таможне в городе Тихуана на границе с США. Об этом говорится заявлении налоговой службы (SAT) республики, в обнародованном 13 июня.

Отмечается, что сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3 607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг.

По приблизительным оценкам, стоимость партии наркотиков составляет порядка 3,5 миллиона долларов. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе досмотра с использованием рентгеновского аппарата.

Сведений о задержании контрабандистов нет.

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