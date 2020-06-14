США создают самую быструю ракету в мире - Трамп

Гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км со скоростью в 17 раз больше, чем все ныне существующие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету. Об этом он рассказал 13 июня, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

"Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в марте Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, которая способна двигаться со скоростью в несколько раз превышающую скорость звука.

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