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США создают самую быструю ракету в мире - Трамп

Комментариев: 1
Гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км со скоростью в 17 раз больше, чем все ныне существующие.
Президент США Дональд Трамп (слева) и суперинтендант Военной академии США Дэррил Уильямс (справа) в Вест-Пойнте
Президент США Дональд Трамп (слева) и суперинтендант Военной академии США Дэррил Уильямс (справа) в Вест-Пойнте
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету. Об этом он рассказал 13 июня, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
 
"Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)", - подчеркнул американский лидер.
 
Ранее в мае Трамп сообщил о разработке "супер-пупер ракеты", которая будет летать в 17 раз быстрее уже имеющихся. 
 
 
Напомним, в марте Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, которая способна двигаться со скоростью в несколько раз превышающую скорость звука.

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Теги: армия и вооружение, США, ракета, ракеты, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vodavozz    14.06.2020, 05:35
Оценка:  -22
Vodavozz
Будете херачить этими ракетами своих восставших негрил?
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