В Атланте протестующие подожгли ресторан
Акции в городе начались после того, как темнокожий Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице .
Полицейские в американском городе Атланта (штат Джорджия) на протестах 13 июня применили слезоточивый газ. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса и подожгли заведение.
Полиция применила слезоточивый газ при попытке разогнать протестующих.
#BREAKING: The Wendy's restaurant where police shot and killed 27-year-old #RayshardBrooks is on fire in Atlanta— KRON4 News (@kron4news) June 14, 2020
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#RayshardBrooks ppl. Maaaaan— Ghost (@5128fifty) June 14, 2020
How many names we got to say?pic.twitter.com/3H9hiTSDOl
Напомним, в субботу в Атланте вспыхнули протесты, вызванные смертью темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса после задержания полицией.
Вечером 12 июня правоохранители попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде.
Афроамериканец оказал сопротивление и отнял у полицейских электрошокер. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз.
Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. На фоне инцидента начальник полиции города ушла в отставку.
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