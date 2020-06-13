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В Атланте протестующие подожгли ресторан

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Акции в городе начались после того, как темнокожий Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице .
 
Полицейские в американском городе Атланта (штат Джорджия) на протестах 13 июня применили слезоточивый газ. Об этом сообщил телеканал CNN.
 
Отмечается, что несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса и подожгли заведение. 
 
Полиция применила слезоточивый газ при попытке разогнать протестующих.
 
 
Напомним, в субботу в Атланте вспыхнули протесты, вызванные смертью темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса после задержания полицией. 
 
Вечером 12 июня правоохранители попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде.
 
Афроамериканец оказал сопротивление и отнял у полицейских электрошокер. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз.
 
Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. На фоне инцидента начальник полиции города ушла в отставку.

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Теги: США, протесты, видео, чернокожие, полиция, Атланта, задержание, афроамериканцы
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Источник: korrespondent.net

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