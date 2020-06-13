В Атланте протестующие подожгли ресторан

Акции в городе начались после того, как темнокожий Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице .

Полицейские в американском городе Атланта (штат Джорджия) на протестах 13 июня применили слезоточивый газ. Об этом сообщил телеканал CNN

Отмечается, что несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса и подожгли заведение.

Полиция применила слезоточивый газ при попытке разогнать протестующих.

#BREAKING: The Wendy's restaurant where police shot and killed 27-year-old #RayshardBrooks is on fire in Atlanta



Read more: https://t.co/1K6z1xIUoh pic.twitter.com/CoqYqCp2f2 — KRON4 News (@kron4news) June 14, 2020

#RayshardBrooks ppl. Maaaaan



How many names we got to say?pic.twitter.com/3H9hiTSDOl — Ghost (@5128fifty) June 14, 2020

Напомним, в субботу в Атланте вспыхнули протесты , вызванные смертью темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса после задержания полицией.

Вечером 12 июня правоохранители попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде.

Афроамериканец оказал сопротивление и отнял у полицейских электрошокер. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз.

Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. На фоне инцидента начальник полиции города ушла в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet