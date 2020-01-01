В Канаде произошел разлив нефти
Работа трубопровода Trans Mountain была приостановлена из-за инцидента. Угрозы для людей нет, заверили в компании.
В канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) трубопровод Trans Mountain
временно прекратил работу из-за разлива нефти. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 13 июня.
Отмечается, что информация об инциденте поступила утром 13 июня. Нефтепровод немедленно закрыли и направили рабочих для расследования.
К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы.
Подчеркивается, что инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей.
По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.
Ранее сообщалось, что вблизи канадского острова Ньюфаундленд на нефтяной платформе произошла утечка.
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