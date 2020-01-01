В Канаде произошел разлив нефти

Работа трубопровода Trans Mountain была приостановлена из-за инцидента. Угрозы для людей нет, заверили в компании.

В канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) трубопровод Trans Mountain

временно прекратил работу из-за разлива нефти. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 13 июня.

Отмечается, что информация об инциденте поступила утром 13 июня. Нефтепровод немедленно закрыли и направили рабочих для расследования.

К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы.

Подчеркивается, что инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей.

По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.

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