Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Канаде произошел разлив нефти

Комментариев: 0
Работа трубопровода Trans Mountain была приостановлена из-за инцидента. Угрозы для людей нет, заверили в компании.
Строительство трубопровода Trans Mountain в Канаде
Строительство трубопровода Trans Mountain в Канаде
transmountain.com
 
В канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) трубопровод Trans Mountain 
временно прекратил работу из-за разлива нефти. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 13 июня.
 
Отмечается, что информация об инциденте поступила утром 13 июня. Нефтепровод немедленно закрыли и направили рабочих для расследования.
 
К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы.
 
Подчеркивается, что инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей.
 
По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.
 
 
Ранее сообщалось, что вблизи канадского острова Ньюфаундленд на нефтяной платформе произошла утечка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нефть, Канада, нефтепровод, разлив нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь