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У берегов Японии произошло сильное землетрясение

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В отдельных районах префектуры Кагосима максимальная сила землетрясения составила 4 балла по японской шкале сейсмической интенсивности.
Очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров
Очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров
Getty Images

В ночь на воскресенье в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 произошло у северо-западного побережья острова Амами в префектуре Кагосима. Об этом сообщает Синьхуа 14 июня.

Землетрясение произошло примерно в 00:51 по местному времени. Эпицентр был отмечен в точке с координатами 28,8 градуса северной широты и 128,3 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 160 км.

В отдельных районах префектуры Кагосима максимальная сила землетрясения составила 4 балла по японской шкале сейсмической интенсивности. Максимальный балл по этой шкале составляет 7.

Предупреждение о цунами объявлено не было.

Напомним, 9 июня у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 209 километрах к юго-западу от города Амбон на одноименном острове.

А 6 июня в Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра – Талдыкоргана – и крупнейшего города страны – Алма-Аты.

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Теги: Япония, Землетрясения, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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