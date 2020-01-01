В Китае выявили 57 новых случаев коронавируса

Зафиксированы 38 случаев внутри Китая и 19 ввезены из-за рубежа. Еще 9 носителей – бессимптомны.

За минувшие сутки в Китае обнаружили 57 новых активных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье, 14 июня.

Отмечается, что зафиксированы 38 случаев внутри страны, 19 ввезены из-за рубежа, еще 9 носителей – бессимптомны. При этом из 38 активных случаев 36 зафиксированы в Пекине.

За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случая заражения коронавирусом: семь активных (из них пять – импортированы) и один бессимптомный.

Смертельных исходов нет.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 132 активных случая заражения, из них 1 827 ввезенных из-за рубежа.

Накануне сообщалось, что одном из крупнейших рынков Пекина Синьфади выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей. В связи с этим на коронавирус протестируют 10 тысяч работников рынка.

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