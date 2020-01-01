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Пандемия COVID-19: вылечились больше 4 млн человек

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Всего заразилось почти 7,9 млн человек. Жертвами болезни с начала пандемии стало более 432 тысяч.
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В японской Осаке измеряют температуру посетительнице парка развлечений

С начала пандемии коронавируса COVID-19 выздоровели 4 млн 42 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers утром в воскресенье, 14 июня.

Больше всего человек выздоровели в США (854 тысячи), Бразилии (437 тысяч), России (274 тысячи), Италии (174 тысячи), в Германии (172 тысячи), Индии (162 тысячи) и Турции (150 тысяч).

В то же время на сайте отсутствуют данные о количестве тех, кто поборол коронавирус в Великобритании, Испании, Швеции и Нидерландах.

Также жертвами болезни с начала пандемии стало более 432 тысяч человек. Всего заразилось почти 7,9 млн человек. Активными остаются почти 3,4 млн случаев заражения.

Напомним, 12 июня в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.

Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло – 880, выздоровели – 13 976.

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Теги: эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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