Американец установил рекорд по разрезанию киви

Дэвид Раш устанавливает рекорды в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук.

Американец Дэвид Раш из штата Айдахо попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске. Об этом сообщило агентство UPI.

Помощник бросал в сторону Раша фрукты, а тот разрезал их острым лезвием меча на лету.

"Поверьте в себя, и вы сможете многое", – прокомментировал после регистрации достижения рекордсмен.

Всего за Дэвидом Рашем числится уже более 150 достижений в Книге рекордов Гиннесса. Недавно он выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды. А в прошлом году он смог сломать за минуту 98 карандашей.

Свои рекорды Раш устанавливает в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук.

Ранее американец Ашрита Фурман попал в Книгу рекордов Гиннеса, нарезая мечом арбузы на своем животе. За минуту он разрезал 26 арбузов.

Также в Книгу рекордов Гиннесса попал индиец Навин Кумар, который разбил головой 217 орехов за минуту.

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