В Гонконге авария на химпредприятии: 10 пострадавших

Инцидент произошел на государственном предприятии, которое может перерабатывать до 100 тысяч тонн химических отходов в год.

В Гонконге не менее 10 человек получили ранения в результате частичного обрушения конструкций на предприятии по переработке химических отходов. Об этом сообщает газета South China Morning Post в воскресенье, 14 июня.

Инцидент произошел на государственном предприятии, которое действует с 1993 года на острове Цинъи и может перерабатывать до 100 тысяч тонн химических отходов в год.

Известно, что состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.

На месте аварии работают спасательные службы. Они освободили четырех человек, которые оставались под завалами. Проводится оценка ущерба и угрозы экологической безопасности объекта.

Ранее в Индии произошла утечка ядовитых летучих веществ на химическом заводе LG Polymers в районе города Вишакхапатнам. Тогда погибли восемь человек и сотни пострадали.

Также сообщалось о сильном пожаре на химзаводе Укроросинтез, который находится в Киеве.

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