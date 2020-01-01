Турция откроет военные базы в Ливии – СМИ

Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.

Турция усиливает свои военные позиции в Ливии The Lybian Observer

Власти Турции намерена открыть две военные базы в Ливии. Об этом сообщило издание Yeni Safak со ссылкой на военные источники.

По ее данным, в рамках углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части Ливии. Турецкие военные также расположатся на военной базе близ города Мисурата.

Кроме того, Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.

В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на месторождениях нефти.

Как известно, за последние недели правительственная армия Ливии при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с силами маршала Халифы Хафтара. Его "Ливийская национальная армия" была отброшена из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.

Также стало известно, что войска Хафтара выбили из аэропорта Триполи, который она заняла в прошлом году.

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