В Казахстане министр здравоохранения попал в больницу с COVID-19

В последние дни в ряде регионов Казахстана наблюдается прирост заболевших, отметил Елжан Биртанов.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 14 июня.

"К сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", – написал Биртанов.

Он отметил, что риск заражения коронавирусом остается даже несмотря на соблюдение строгих санитарных мер, особенно для тех, кто не может работать удаленно.

"В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших… Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19. Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать "личный карантин", – подчеркнул Биртанов, ставший первым министром в Казахстане, у которого обнаружили COVID-19.

По состоянию на утро 14 июня в Казахстане зарегистрировали 14 496 инфицированных коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 9 114, умерли 73 человека.

Напомним, с начала пандемии во всем мире заразились почти 7,9 млн человек. Жертвами болезни стали более 432 тысяч. Выздоровели более 4 млн пациентов.

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