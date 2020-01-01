Протесты в Атланте: Застрелили афроамериканца

По крайней мере 36 человек были задержаны в Атланте, полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам и частично перекрыла движение по основной магистрали.

В американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания, сообщает CNN.

По данным полиции, они получили жалобу на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Брукс, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским.