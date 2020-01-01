Испания откроет границы с 21 июня, без украинцев

Ранее испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции, сейчас дату изменили.

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Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны Европейского союза раньше, чем планировалось — 21 июня. Исключение — Португалия, сообщение с ней восстановят 1 июля, как планировали ранее, пишет Reuters.

До этого испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции. Сейчас дату изменили. Более того, Балеарские острова, автономное сообщество и провинция Испании, могут начать принимать туристов в понедельник, 15 июня.