Испания откроет границы с 21 июня, без украинцев
Ранее испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции, сейчас дату изменили.
Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны Европейского союза раньше, чем планировалось — 21 июня. Исключение — Португалия, сообщение с ней восстановят 1 июля, как планировали ранее, пишет Reuters.
До этого испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции. Сейчас дату изменили. Более того, Балеарские острова, автономное сообщество и провинция Испании, могут начать принимать туристов в понедельник, 15 июня.
Напомним, что Франция открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств с 15 июня. Украины в списке тоже нет.
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