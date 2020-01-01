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Землетрясение на Востоке Турции, есть пострадавшие

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Один человек оказался в ловушке под обломками смотровой башни в Карлёве, два других человека получили легкие ранения.
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
gismeteo.ua
 
В провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение силой 5,7 балла, в результате которого была разрушена военная наблюдательная вышка, пострадали три человека, сообщает Reuters.
 
Эпицентр землетрясения находился в районе Карлёва города Бингол.
 
Один охранник оказался в ловушке под обломками смотровой башни в Карлёве, два других человека получили легкие ранения.
 
Напомним, что в ночь на воскресенье в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 произошло у северо-западного побережья острова Амами в префектуре Кагосима.
 
 
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Теги: Турция, Землетрясения
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Источник: korrespondent.net

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