Землетрясение на Востоке Турции, есть пострадавшие

Один человек оказался в ловушке под обломками смотровой башни в Карлёве, два других человека получили легкие ранения.

Землетрясение в Турции gismeteo.ua

В провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение силой 5,7 балла, в результате которого была разрушена военная наблюдательная вышка, пострадали три человека, сообщает Reuters. Эпицентр землетрясения находился в районе Карлёва города Бингол. Один охранник оказался в ловушке под обломками смотровой башни в Карлёве, два других человека получили легкие ранения. Напомним, что в ночь на воскресенье в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 произошло у северо-западного побережья острова Амами в префектуре Кагосима.

Корреспондент