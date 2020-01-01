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В Чехии поезд столкнулся с автобусом на переезде

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На момент аварии в поезде и автобусе всего находились 12 пассажиров, движение на железнодорожной линии и автодороге было приостановлено.
ДТП в Чехии
ДТП в Чехии
twitter.com/CNNPrima
 
В Чехии, в воскресенье, 14 июня, на железнодорожном переезде вблизи Праги произошло столкновение автобуса и пригородного поезда, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщает Ceske Noviny.
 
Чрезвычайное происшествие произошло около 7 часов утра. Железнодорожная администрация утверждает, что сигнализация на переезде работала и это подтвердили в полиции.
 
На момент аварии в поезде и автобусе всего находились 12 пассажиров. Одну женщину с серьезными травмами госпитализировали авиацией, остальные пострадавшие получили незначительные повреждения.
 
Движение на железнодорожной линии и автодороге было приостановлено. Автобус уже убрали с пути, но движение пока не возобновили.
 
Напомним, что в районе города Тайчжоу на востоке Китая взорвался бензовоз, девять человек погибли
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Теги: ДТП, Чехия, авария
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Источник: korrespondent.net

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