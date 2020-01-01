Австрия продлила запрет на полеты из Украины
Запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.
Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 30 июня, говорится в постановлении, опубликованном на сайте австрийского Минздрава.
Согласно постановлению, запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня.
Запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.
Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес для Австрии, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.
В целом же, в Австрии постепенно начинают восстанавливать пассажирские авиаперевозки. С 15 июня Австрийские авиалинии начнут летать по своим первым маршрутам - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.
Сейчас уже отменены ограничения на въезд в Австрию из соседних Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 июня в этот список войдут и другие страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.
Напомним, что Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны Европейского союза раньше, чем планировалось — 21 июня. Исключение — Португалия, сообщение с ней восстановят 1 июля, как планировали ранее.
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