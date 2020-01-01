Австрия продлила запрет на полеты из Украины

Запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения коронавируса, это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес для Австрии, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

В целом же, в Австрии постепенно начинают восстанавливать пассажирские авиаперевозки. С 15 июня Австрийские авиалинии начнут летать по своим первым маршрутам - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Сейчас уже отменены ограничения на въезд в Австрию из соседних Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 июня в этот список войдут и другие страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.