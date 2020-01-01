В Амстердаме сажают клумбы вокруг мусорок
Это эксперимент, в ходе которого хотят проверить, люди перестанут выбрасывать мусор рядом с контейнерами, его будут проводить на 17 локациях течение трех месяцев.
В Амстердаме решили посадить клумбы вокруг уличных мусорок, чтобы жители города не выбрасывали мусор рядом, пишет The Guardian.
Это эксперимент, в ходе которого хотят проверить, люди перестанут выбрасывать мусор рядом с контейнерами. Его будут проводить на 17 локациях течение трех месяцев.
Проблема с мусором обострилась во время карантина: жители города боятся касаться контейнеров, поэтому оставляют мешки с мусором у уличных свалок. Кроме того, сами контейнеры являются часто заполненными.
"Я начинаю уставать от уборки беспорядка за жителями Амстердама. Они могут одеть перчатки. Нет оснований ставить мешки с мусором на улице. Это не может продолжаться так. Мы должны вместе пережить этот кризис", - рассказал Лоренс Айвенс, представитель городской власти.
Представитель властей города Год Вермина надеется, что цветы станут "своеобразным моральным призывом" к жителям не мусорить на улице.
Напомним, что волынский фермер высадил цветы на трех гектарах поля в 40 километрах от Луцка.
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