В Амстердаме сажают клумбы вокруг мусорок

В Амстердаме решили посадить клумбы вокруг уличных мусорок, чтобы жители города не выбрасывали мусор рядом, пишет The Guardian.

Это эксперимент, в ходе которого хотят проверить, люди перестанут выбрасывать мусор рядом с контейнерами. Его будут проводить на 17 локациях течение трех месяцев.

Проблема с мусором обострилась во время карантина: жители города боятся касаться контейнеров, поэтому оставляют мешки с мусором у уличных свалок. Кроме того, сами контейнеры являются часто заполненными.

"Я начинаю уставать от уборки беспорядка за жителями Амстердама. Они могут одеть перчатки. Нет оснований ставить мешки с мусором на улице. Это не может продолжаться так. Мы должны вместе пережить этот кризис", - рассказал Лоренс Айвенс, представитель городской власти.

Представитель властей города Год Вермина надеется, что цветы станут "своеобразным моральным призывом" к жителям не мусорить на улице.