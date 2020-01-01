Путин рассказал, почему в США проблемы с COVID-19

Президент России Владимир Путин говорит, что в Соединенных Штатах "на местах губернаторы посылают президента", а в РФ это невозможно.

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с коронавирусом потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - цитирует Путина Интерфакс.

Президент России считает, что это "связано с системой управления".

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", – заметил Путин.

В США же, по его словам, все иначе: "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше".