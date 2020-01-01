Путин рассказал, почему в США проблемы с COVID-19
Президент России Владимир Путин говорит, что в Соединенных Штатах "на местах губернаторы посылают президента", а в РФ это невозможно.
Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с коронавирусом потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы.
"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - цитирует Путина Интерфакс.
Президент России считает, что это "связано с системой управления".
"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", – заметил Путин.
В США же, по его словам, все иначе: "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше".
Напомним, что за последние сутки в России выявлено 8835 заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране коронавирус нашли у 528 964 человек. В США заразилось коронавирусом более 2 миллионов человек.
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