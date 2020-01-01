Землетрясение в Турции: один человек погиб, 18 пострадали

После землетрясения произошло 46 афтершоков с меньшей магнитудой. Оценка ущерба продолжается.

В результате землетрясения в Турции в нескольких деревнях обрушились дома Anadolu

В результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингол на востоке Турции пострадали не менее 18 человек. По меньшей мере, один сотрудник сил безопасности, оказавшийся под завалами в результате землетрясения, погиб. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает агентство Anadolu.

"К сожалению, нашего сотрудника, который оказался под завалами, спасти не удалось", - говорится в сообщении администрации провинции Бингель.

Местные власти заявили, что поиски пострадавших продолжаются. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало.

Сообщается, что управление по чрезвычайным ситуациям Турции отправило в зону бедствия 550 палаток. Также, в регион было отправлено 26 транспортных средств и группа медиков и спасателей численностью 109 человек. Два военных самолета находятся в состоянии готовности, на случай, если потребуется дополнительная помощь.

Ранее сообщалось, что в провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение силой 5,7 балла, в результате которого была разрушена военная наблюдательная вышка, пострадали три человека.

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