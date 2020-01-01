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Ранений в ходе беспорядков в Лас-Вегасе полицейский - парализован

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Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него парализовано тело от шеи, он не может говорить.
Сотрудник полиции Шэй Микалонис получил ранение во время разгона толпы протестующих
Сотрудник полиции Шэй Микалонис получил ранение во время разгона толпы протестующих
KSNV

Полицейский получивший огнестрельное ранение в голову во время беспорядков в Лас-Вегасе Шэй Микалонис - парализован. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает KSNV.

Семья пострадавшего уточнила, что мужчина находится в сознании, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У него парализовано тело от шеи, он не может говорить", - сообщили родственники пострадавшего.

Установлено, что стрелял в полицейского 20-летний Эдгар Саманьего. Он задержан по подозрению в покушении на убийство сотрудника полиции и незаконное использование оружия.

Напомним, что в США уже три недели продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских надавил коленом на шею Флойда и не реагировал на сообщения задержанного о том, что ему трудно дышать. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и других странах.

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Теги: США, протесты, ранение, акции протеста, Лас Вегас, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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