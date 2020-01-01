Ранений в ходе беспорядков в Лас-Вегасе полицейский - парализован

Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него парализовано тело от шеи, он не может говорить.

Полицейский получивший огнестрельное ранение в голову во время беспорядков в Лас-Вегасе Шэй Микалонис - парализован. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает KSNV.

Семья пострадавшего уточнила, что мужчина находится в сознании, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У него парализовано тело от шеи, он не может говорить", - сообщили родственники пострадавшего.

Установлено, что стрелял в полицейского 20-летний Эдгар Саманьего. Он задержан по подозрению в покушении на убийство сотрудника полиции и незаконное использование оружия.

Напомним, что в США уже три недели продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских надавил коленом на шею Флойда и не реагировал на сообщения задержанного о том, что ему трудно дышать. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и других странах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet