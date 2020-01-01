Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции

Снятие ограничений не означает, что коронавирус перестает циркулировать на французской территории, предупредил президент Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавируса. По его словам, сейчас главной задачей для Франции остается экономическое возрождение страны. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает ТАСС.

В то же время, глава Франции попросил граждан страны помнить, что полная победа над инфекцией еще не достигнута.

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - сказал французский лидер.

По словам Макрона, граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС уже с 15 июня.

"С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза, - отметил он. - В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля", - заявил глава государства.

В своем обращении президент Франции отдельно остановился на ситуации в домах престарелых, подчеркнув, что "для посещения пожилых людей в этих учреждениях необходимо получить соответствующее разрешение".

Также, Макрон напомнил о равных правах граждан и необходимости бороться против расизма.

Французский лидер выразил поддержку стражам порядка, которые обеспечивают "республиканский порядок". Он подчеркнул, что во Франции не уберут ни один из памятников, поставленных героям страны.

Ранее Франция заявила, что открывает границы для туристов из стран Евросоюза и ряда других европейских государств.

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