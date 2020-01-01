Женщину во время прогулки растерзала ее же собака

Пес, который растерзал женщину, по словам ее знакомых, до этого не проявлял никакого агрессивного поведения.

Жительницу канадской провинции Новая Шотландия нашли растерзанной на обочине дороги в сельской местности. Полиция заявила, что ее загрызла ее же собственная собака. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает издание The Epoch Times.

Когда стало известно об инциденте, правоохранители призвали людей по возможности не выходить из дома, поскольку животное тогда было еще на свободе. Однако через час поисков собаку нашли мертвой.

“По всей вероятности ее сбил автомобиль”, - отметили в полиции.

Сообщается, что у женщины долгое время проживали два питбуля. Один из них был особо агрессивен, поскольку он нападал на проживающих вблизи животных. По словам соседей, женщина долгое время старалась повлиять на характер собак.

"Я думаю, что она действительно пыталась перевоспитать собак", - рассказала соседка, отметив, что погибшая водила животное на дрессировку.

Уточняется, что загрыз хозяйку тот пес, который до этого не проявлял никакого агрессивного поведения.

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