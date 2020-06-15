В Греции музеи снова начнут принимать посетителей

Музеи открываются в Греции после трех месяцев карантина. Все учреждения культуры страны были закрыты 13 марта из-за пандемии коронавируса.

После открытия все музеи в Греции обязаны выполнять протоколы безопасности и гигиены

В Греции с понедельника начинают работать музеи, которые в связи с пандемией коронавируса закрылись три месяца назад, заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает РИА Новости.

"Это второй важный шаг в возобновлении работы культурной инфраструктуры страны. Ему предшествовало открытие археологических памятников, которые были образцом в обеспечении максимальной защиты сотрудников и посетителей от COVID-19", - заявил Мицотакис.

Сообщается, что месяц назад заработали археологические памятники, включая Акрополь.

Вновь открывшимся учреждениям предписано соблюдать протоколы безопасности, подразумевающие соблюдение дистанции посетителями в 1,5 метра для открытых пространств и 2 метра для закрытых помещений, использование защитных масок, экскурсии группами не более восьми человек.

Кафе и рестораны в музейных помещениях будут работать по инструкции для предприятий общественного питания, столы и стулья дезинфицируются перед каждым использованием. Работа магазинов при музеях также регулируется инструкциями для торговых площадей.

Ранее в Италии открылись первые музеи после более чем двухмесячного карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса.

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