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Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего Джорджа Флойда акции

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Кроме акций певица также подарила девочке два своих альбома My Name Is Barbra и Color Me Barbra.
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда - афроамериканца, чья смерть после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков по всему миру - акции американской компании Disney. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает USA Today.

Шестилетняя Джианна Флойд опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит сертификат. Снимок подписан: "Спасибо, Барбра Стрейзанд за эту посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank You @barbrastreisand for my package, I am now a Disney Stockholder thanks to you

Публикация от GIGI FLOYD (@giannapinkfloyd_)


В свою очередь издание Variety отмечает, что ранее дочери Флойда предложили полную стипендию в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

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Теги: США, акции, подарок, певица, актриса, Disney
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Источник: korrespondent.net

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