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В Канаде столкнулись два самолета

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Среди пяти участников инцидента пострадал только один, отделавшись легкими ушибами и царапинами.
Спасатели достают из воды обломки гидроплана в Оттаве
Спасатели достают из воды обломки гидроплана в Оттаве
cbc.ca
 
Небольшой пассажирский самолет Cessna 172 столкнулся в воздухе с гидропланом. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил телеканал CBC News.
 
 
По его данным, на борту Cessna находились четыре человека, включая одного ребенка. Самолет смог приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту Арнприор, несмотря на повреждение носового колеса при аварии.
 
По словам очевидцев, гидроплан после столкновения упал в реку Оттава. Его 70-летний пилот смог самостоятельно выбраться из кабины до того, как к нему подоспели на лодках спасатели.
 
Отмечается, что пилот получил только царапины и легкие ушиби и отказался от госпитализации. 
 
Как сообщалось ранее, в Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США.  Инцидент произошел при посадке на военной базе Эт-Таджи.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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