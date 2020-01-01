В Канаде столкнулись два самолета

Среди пяти участников инцидента пострадал только один, отделавшись легкими ушибами и царапинами.

Небольшой пассажирский самолет Cessna 172 столкнулся в воздухе с гидропланом. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил телеканал CBC News.

По его данным, на борту Cessna находились четыре человека, включая одного ребенка. Самолет смог приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту Арнприор, несмотря на повреждение носового колеса при аварии.

По словам очевидцев, гидроплан после столкновения упал в реку Оттава. Его 70-летний пилот смог самостоятельно выбраться из кабины до того, как к нему подоспели на лодках спасатели.

Отмечается, что пилот получил только царапины и легкие ушиби и отказался от госпитализации.

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