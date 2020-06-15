В китайском городе ввели военное положение из-за коронавируса
Решение принято из-за близкого расположения Баодина к Пекину и интенсивного грузового и пассажирского сообщения между городами.
Из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина в городе Баодин ввели военное положение. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил китайский телеканал NBD.
Решение принято из-за близкого расположения Баодина к Пекину и интенсивного грузового и пассажирского сообщения между городами.
В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина. Оптовый рынок в Пекине закрыли после того, как у двух его сотрудников обнаружили коронавирус.
Как сообщалось, распространение коронавируса вынудило власть 15-миллионного города Тяньцзинь на севере страны ввести военное положение, при котором медики подчинены военным властям.
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