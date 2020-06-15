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В китайском городе ввели военное положение из-за коронавируса

Комментариев: 1
Решение принято из-за близкого расположения Баодина к Пекину и интенсивного грузового и пассажирского сообщения между городами.
При военном положении медучреждения переходят под управление военного командования
При военном положении медучреждения переходят под управление военного командования
twitter.com/globaltimesnews
 
Из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина в городе Баодин ввели военное положение. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил китайский телеканал NBD.
 
 
Решение принято из-за близкого расположения Баодина к Пекину и интенсивного грузового и пассажирского сообщения между городами.
 
В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина. Оптовый рынок в Пекине закрыли после того, как у двух его сотрудников обнаружили коронавирус.
 
Как сообщалось, распространение коронавируса вынудило власть 15-миллионного города Тяньцзинь на севере страны ввести военное положение, при котором медики подчинены военным властям.

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Теги: Китай, эпидемия, карантин, Коронавирус, военное положение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zukoxress    15.06.2020, 09:44
Оценка:  -22
Zukoxress
Учись Зе,как надо бороться с эпидемией в отдельно взятом регионе!А ты что делаешь,никчёмный паяц!Ты сначала ослабляешь карантин в самый разгар эпидемии,а потом делаешь удивлённое епло что много новых заразившихся!
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