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СМИ: Турция заблокировала планы НАТО для Восточной Европы

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Власти Турции добиваются ужесточения позиции североатлантического альянса в отношении курдских сепаратистов.
 
Официальная Анкара блокирует реализацию новых оборонных планов НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeiting со ссылкой на дипломатические источники.
 
 
По их данным, Турция готова пересмотреть свою позицию в случае признания курдских групп Демократический союз PYD и Отряды народной самообороны YPG террористическими организациями.
 
Ряд стран НАТО не согласны с таким условием, отмечает издание.
 
Напомним, ранее НАТО повысил статус партнерства с Украиной, признав страну членом Программы расширенных возможностей. Официальный Киев ожидал это решение осенью.

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Теги: конфликт, НАТО, Турция, Дипломатия
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Источник: korrespondent.net

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