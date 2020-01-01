СМИ: Турция заблокировала планы НАТО для Восточной Европы

Власти Турции добиваются ужесточения позиции североатлантического альянса в отношении курдских сепаратистов.

Официальная Анкара блокирует реализацию новых оборонных планов НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeiting со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Турция готова пересмотреть свою позицию в случае признания курдских групп Демократический союз PYD и Отряды народной самообороны YPG террористическими организациями.

Ряд стран НАТО не согласны с таким условием, отмечает издание.

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