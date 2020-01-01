СМИ: Турция заблокировала планы НАТО для Восточной Европы
Власти Турции добиваются ужесточения позиции североатлантического альянса в отношении курдских сепаратистов.
Официальная Анкара блокирует реализацию новых оборонных планов НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeiting со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, Турция готова пересмотреть свою позицию в случае признания курдских групп Демократический союз PYD и Отряды народной самообороны YPG террористическими организациями.
Ряд стран НАТО не согласны с таким условием, отмечает издание.
Напомним, ранее НАТО повысил статус партнерства с Украиной, признав страну членом Программы расширенных возможностей. Официальный Киев ожидал это решение осенью.
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