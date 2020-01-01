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Какой праздник 15 июня 2020: начало Петрова поста, именины

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Весь мир отмечает 15 июня День ветра и День мотоциклиста, Праздник мужских недостатков и День пива. Об этих и других не менее интересных праздниках и событиях – в материале Korrespondent.net.
Праздники 15 июня 2020
Праздники 15 июня 2020
pixabay.com

В понедельник исполняется 153 года со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 66 лет со дня учреждения УЕФА. Сегодня также День придумывания новых созвездий и День силы улыбки.

15 июня - 166-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.

Какие праздники 15 июня

  • Международный день прогулки
  • Всемирный день ветра. Это день, когда празднуют энергию ветра, обмениваются информацией, и взрослые и дети узнают об энергии ветра, ее силе и возможностях, которые она имеет, чтобы изменить мир.
  • Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
  • День государственного флага Армении
  • День национального спасения в Азербайджане
  • Международный день мотоциклиста
 Международный день мотоциклиста. raumbespannung.at
 
  • Праздник мужских недостатков
  • День придумывания новых созвездий
  • День пива в Великобритании. Англия - одна из немногих стран (в их число входит еще Ирландия), в которой преобладает эль (пиво, производимое быстрым верховым брожением при высокой температуре), а не лагер. Кроме того, англичане предпочитают бутылочному пиву бочковое пиво, при этом окончательное дозревание пива происходит в погребе паба, а не на пивоварне. Кроме этого, отличительной особенностью эля является низкое содержание углекислого газа. Вследствие этого эль пьется гораздо легче, чем лагер. Единственный недостаток - первое впечатление. Человек, всю жизнь пивший лагер, попробовав эль, может прийти к разочарованию, так как отсутствие газа вызывает ощущение выдохшегося пива.
  • День силы улыбки в США
  • День инженера в Италии
  • День фотографии природы в США
 Национальный парк Гранд-Каньон , США. Twitter
 
  • День посадки деревьев в Коста-Рике
  • День национального флага Дании
  • День омара в США
  • День работника противопожарной службы Кыргызстана
  • День сельского хозяйства Южной Кореи
  • День американского гражданства в США
День американского гражданства. YouTube 
 

Что произошло 15 июня

  • 313 - византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.
  • 1300 - в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери.
  • 1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.
Мартиника - тропический остров в Карибском море. Twitter 
 
  • 1580 - английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды.
  • 1616 - открылась первая в Канаде школа для индейцев.
  • 1667 - французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. 15-летнему юноше он перелил около 12 унций крови ягненка.
  • 1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.
  • 1844 - Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины.
  • 1846 - Британия и США подписали Орегонский договор, по которому граница между США и Канадой устанавливалась по 49-й параллели.
  • 1851 - молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе (США, штат Мэриленд) первую в мире фабрику по производству мороженого.
Мороженое. Facebook
 
  • 1867 - в Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые проведена успешная операция по удалению желчного камня.
  • 1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.
  • 1878 - в США сделана первая попытка производства подобия фильма (12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе).
  • 1896 - подводное землетрясение близ Санрику, Япония; гигантская волна-цунами смыла в море 27 000 человек и более 10 тысяч строений.
  • 1911 - в США основана компания Computing-Tabulating-Recording Company, известная сегодня под именем IBM.
  • 1924 - компания Форд произвела свой 10-миллионный автомобиль.
 Ретро-автомобиль Форд. Twitter
 
  • 1954 - учреждение УЕФА.
  • 1986 - газета Правда объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.

Кто родился 15 июня

  • 1479 - Лиза Герардини, флорентийка, предположительно изображённая на картине Леонардо да Винчи Мона Лиза.
 Мона Лиза. Twitter 
 
  • 1867 - Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века, переводчик, эссеист.
  • 1881 - Поль Корню, французский механик и авиатор, изобретатель, пионер вертолетостроения, первый в мире человек, поднявшийся в воздух на вертолете (в 1907 году).
  • 1921 - Гавриил Илизаров, хирург, академик РАН, создатель ортопедического аппарата, названного его именем.
  • 1946 - Демис Руссос, греческий певец.

  • 1954 - Джеймс Белуши, американский актер, комик, певец, музыкант.
  • 1963 - Хелен Хант, американская актриса, сценарист, режиссёр, лауреат премий Оскар и Золотой глобус.
  • 1964 - Кортни Кокс, американская актриса, режиссер и продюсер.
  • 1992 - Мохамед Салах, египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта.
Мохамед Салах. YouTube
 

Какой сегодня праздник по церковному календарю

15 июня - начало Петрова поста. Он начинается через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей, и объявлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла. Петров не является строгим. В 2020 году Петров пост продлится 27 дней - до 11 июля.

Что можно есть в Петров пост? Растительные продукты и рыбу (кроме среды и пятницы).

В Петров пост нельзя есть продукты животного происхождения. Также во время поста нельзя предаваться чревоугодию и поддаваться любым другим соблазнам.

Петров пост. Facebook 
 

Какой народный праздник 15 июня

Сегодня день Зеленого Вьюна (Вьюнец). Этот праздник восходит к языческим временам, и сегодня его суть уже является загадкой.

На Вьюнец было принято водить хороводы, устраивать кулачные бои, одаривать детей сладостями и деньгами.

В этот день поздравляли пары, сочетавшихся браком в текущем году. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.

Начинали заготавливать дубовую кору, обдирая ее с деревьев. Без дубовой коры не обходилось дубление кожи животных.

Именины

Сегодня поздравлений с именинами ждут: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Иоанн, Исидор, Константин, Мария, Никифор, Софья, Юлиания.

Twitter 
 

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Теги: праздники, праздник, традиции, пост, день рождения, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий
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Источник: korrespondent.net

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