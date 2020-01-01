Какой праздник 15 июня 2020: начало Петрова поста, именины
В понедельник исполняется 153 года со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 66 лет со дня учреждения УЕФА. Сегодня также День придумывания новых созвездий и День силы улыбки.
15 июня - 166-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.
Какие праздники 15 июня
- Международный день прогулки
- Всемирный день ветра. Это день, когда празднуют энергию ветра, обмениваются информацией, и взрослые и дети узнают об энергии ветра, ее силе и возможностях, которые она имеет, чтобы изменить мир.
- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
- День государственного флага Армении
- День национального спасения в Азербайджане
- Международный день мотоциклиста
- Праздник мужских недостатков
- День придумывания новых созвездий
- День пива в Великобритании. Англия - одна из немногих стран (в их число входит еще Ирландия), в которой преобладает эль (пиво, производимое быстрым верховым брожением при высокой температуре), а не лагер. Кроме того, англичане предпочитают бутылочному пиву бочковое пиво, при этом окончательное дозревание пива происходит в погребе паба, а не на пивоварне. Кроме этого, отличительной особенностью эля является низкое содержание углекислого газа. Вследствие этого эль пьется гораздо легче, чем лагер. Единственный недостаток - первое впечатление. Человек, всю жизнь пивший лагер, попробовав эль, может прийти к разочарованию, так как отсутствие газа вызывает ощущение выдохшегося пива.
- День силы улыбки в США
- День инженера в Италии
- День фотографии природы в США
- День посадки деревьев в Коста-Рике
- День национального флага Дании
- День омара в США
- День работника противопожарной службы Кыргызстана
- День сельского хозяйства Южной Кореи
- День американского гражданства в США
Что произошло 15 июня
- 313 - византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.
- 1300 - в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери.
- 1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.
- 1580 - английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды.
- 1616 - открылась первая в Канаде школа для индейцев.
- 1667 - французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. 15-летнему юноше он перелил около 12 унций крови ягненка.
- 1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.
- 1844 - Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины.
- 1846 - Британия и США подписали Орегонский договор, по которому граница между США и Канадой устанавливалась по 49-й параллели.
- 1851 - молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе (США, штат Мэриленд) первую в мире фабрику по производству мороженого.
- 1867 - в Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые проведена успешная операция по удалению желчного камня.
- 1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.
- 1878 - в США сделана первая попытка производства подобия фильма (12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе).
- 1896 - подводное землетрясение близ Санрику, Япония; гигантская волна-цунами смыла в море 27 000 человек и более 10 тысяч строений.
- 1911 - в США основана компания Computing-Tabulating-Recording Company, известная сегодня под именем IBM.
- 1924 - компания Форд произвела свой 10-миллионный автомобиль.
- 1954 - учреждение УЕФА.
- 1986 - газета Правда объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.
Кто родился 15 июня
- 1479 - Лиза Герардини, флорентийка, предположительно изображённая на картине Леонардо да Винчи Мона Лиза.
- 1867 - Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века, переводчик, эссеист.
- 1881 - Поль Корню, французский механик и авиатор, изобретатель, пионер вертолетостроения, первый в мире человек, поднявшийся в воздух на вертолете (в 1907 году).
- 1921 - Гавриил Илизаров, хирург, академик РАН, создатель ортопедического аппарата, названного его именем.
- 1946 - Демис Руссос, греческий певец.
- 1954 - Джеймс Белуши, американский актер, комик, певец, музыкант.
- 1963 - Хелен Хант, американская актриса, сценарист, режиссёр, лауреат премий Оскар и Золотой глобус.
- 1964 - Кортни Кокс, американская актриса, режиссер и продюсер.
- 1992 - Мохамед Салах, египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта.
Какой сегодня праздник по церковному календарю
15 июня - начало Петрова поста. Он начинается через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей, и объявлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла. Петров не является строгим. В 2020 году Петров пост продлится 27 дней - до 11 июля.
Что можно есть в Петров пост? Растительные продукты и рыбу (кроме среды и пятницы).
В Петров пост нельзя есть продукты животного происхождения. Также во время поста нельзя предаваться чревоугодию и поддаваться любым другим соблазнам.
Какой народный праздник 15 июня
Сегодня день Зеленого Вьюна (Вьюнец). Этот праздник восходит к языческим временам, и сегодня его суть уже является загадкой.
На Вьюнец было принято водить хороводы, устраивать кулачные бои, одаривать детей сладостями и деньгами.
В этот день поздравляли пары, сочетавшихся браком в текущем году. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.
Начинали заготавливать дубовую кору, обдирая ее с деревьев. Без дубовой коры не обходилось дубление кожи животных.
Именины
Сегодня поздравлений с именинами ждут: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Иоанн, Исидор, Константин, Мария, Никифор, Софья, Юлиания.
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