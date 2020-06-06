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У Ким Чен Ына грозят наказать Южную Корею

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По мнению официального Пхеньяна, власти Южной Кореи не прилагают должных усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок.
Готовность КНДР к действиям демонстрирует нетерпимость к оскорблениям ее высшего руководства
Готовность КНДР к действиям демонстрирует нетерпимость к оскорблениям ее высшего руководства
 
Северная Корея жестко отреагирует в отношении Южной Кореи, с территории которой распространяются пропагандистские листовки. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила ведущая северокорейская газета Нодон синмун.
 
 
"Готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства", - подчеркивается в публикации.
 
По мнению официального Пхеньяна, власти Южной Кореи не прилагают должных усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами-перебежчиками.
 
Это стало причиной худшей в истории напряженности между странами.
 
Напомним, ранее в КНДР заявили, что отношения с США безнадежны. За два года после саммита в Сингапуре надежда на улучшение отношений Пхеньяна и Вашингтона сменилась отчаянием, подчеркнули в северокорейском МИД.

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Теги: конфликт, Северная Корея, Южная Корея, протест
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Источник: korrespondent.net

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