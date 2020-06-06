У Ким Чен Ына грозят наказать Южную Корею

По мнению официального Пхеньяна, власти Южной Кореи не прилагают должных усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок.

Готовность КНДР к действиям демонстрирует нетерпимость к оскорблениям ее высшего руководства

Северная Корея жестко отреагирует в отношении Южной Кореи, с территории которой распространяются пропагандистские листовки. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила ведущая северокорейская газета Нодон синмун.

"Готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства", - подчеркивается в публикации.

По мнению официального Пхеньяна, власти Южной Кореи не прилагают должных усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами-перебежчиками.

Это стало причиной худшей в истории напряженности между странами.

Напомним, ранее в КНДР заявили, что отношения с США безнадежны. За два года после саммита в Сингапуре надежда на улучшение отношений Пхеньяна и Вашингтона сменилась отчаянием, подчеркнули в северокорейском МИД.

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